Hyundai Motor investira 7 milliards de dollars aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le groupe Hyundai Motor devrait dévoiler son projet d’investissement de l’ordre de 7 milliards de dollars pour construire une grande usine de véhicules électriques dans l’État américain de Géorgie. Le plus grand constructeur automobile sud-coréen annoncera probablement cette décision lors du déplacement du président américain Joe Biden en Corée du Sud pour son sommet avec Yoon Suk-yeol, le 21 mai prochain.L’agence de presse AP a rapporté cette nouvelle, hier. Selon elle, ce projet permettrait de créer 8 500 emplois.The Atlanta Journal-Constitution a détaillé également cette information. D’après elle, Hyundai Motor révèlera officiellement la grande nouvelle durant la visite du président américain à Séoul, et simultanément, le gouverneur de l’Etat de Géorgie, Brian Kemp, fera de même à Savannah, sur le site qui devrait accueillir la nouvelle usine.Cette presse locale a fait savoir que les négociations se sont déjà terminées entre l’Etat en question et le géant automobile sud-coréen. L’exploitation devrait fabriquer des véhicules et des batteries sous les marques Hyundai et Kia.Un autre média local Savannah Morning News a dévoilé une photo du terrain en question d’une superficie d’un peu plus de 900 hectares.Pour rappel, le groupe sud-coréen a déjà construit aux Etats-Unis, une usine Hyundai Motor dans l’Etat d’Alabama en 2006, et une manufacture Kia dans l’Etat de Géorgie en 2009.