Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques se dégradent de jour en jour. Ce matin, des nuages menaçants ont survolés quasiment tout le territoire. Certes, ils se sont dissipés au cours de la journée, mais des averses ont fait leur apparition sur une grande partie du pays. La zone nord-est jusqu’à Daegu, les régions du sud-ouest et l’île méridionale de Jeju ont passé l’après-midi sous la pluie.Les températures restent cependant insensibles à ces changements. Ce matin, une moyenne nationale de 15°C a été relevée alors que dans l’après-midi, le pays a été coupé en deux. La moitié ouest, excepté le littoral sud-ouest, a oscillé entre 23°C et 26°C. Les côtes est et sud ont affiché un mercure d’environ 20°C. A noter que Gangneung, ville du nord-est, n’a pas dépassé les 15°C.