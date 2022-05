Yoon Suk-yeol envisage de fournir des vaccins anti-COVID-19 à la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol a déclaré, aujourd’hui, sa volonté d’envoyer des vaccins contre le COVID-19 de l’autre côté du 38e parallèle où l’épidémie semble se propager rapidement. En effet, la Corée du Nord a reconnu officiellement ses premiers cas de contamination et de décès hier et aujourd’hui.C’est la porte-parole de la présidence, Kang In-sun, qui a présenté cette information via un briefing écrit. Selon elle, Séoul devrait se concerter avec Pyongyang pour déterminer les modalités du projet de soutien.D’après Kang, la proposition du chef de l’Etat sud-coréen n’a pas encore été transmise officiellement au régime de Kim Jong-un, mais elle s’inscrit dans le prolongement de son programme électoral. Il avait promis de séparer l’aide humanitaire pour la population nord-coréenne des questions politiques, sécuritaires et militaires.