Park Jin tient sa première visioconférence avec Anthony Blinken

Photo : YONHAP News

Le tout nouveau ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Park Jin, a eu, aujourd’hui, sa première visioconférence avec le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken.Blinken a félicité son nouvel homologue pour sa nomination, et il lui a proposé de communiquer régulièrement et étroitement afin de renforcer l’alliance des deux nations. Park l’en a remercié en souhaitant approfondir la collaboration dans divers domaines d’intérêt commun.Les deux chefs de la diplomatie ont condamné fermement la dernière série de provocations balistiques de Pyongyang. Ils sont convenus de faire en sorte que Séoul et Washington renforcent la coopération bilatérale afin de réagir fermement à la menace nord-coréenne tout en assurant conjointement la « posture de défense » dans la péninsule coréenne.Dans le même temps, Park et Blinken ont souligné que les deux pays laisseraient toujours la porte du dialogue ouverte à la Corée du Nord, et ils ont réaffirmé poursuivre leurs efforts pour la reprise des négociations avec Pyongyang sur la dénucléarisation du royaume ermite, ce de façon cohérente et selon les principes définis.Par ailleurs, les deux parties ont exprimé leur inquiétude sur la propagation de l’épidémie de COVID-19 au nord du 38e parallèle. Et elles se sont engagées à se concerter avec la communauté internationale pour fournir une aide humanitaire au régime de Kim Jong-un.Park et Blinken ont également souhaité renforcer davantage l’alliance stratégique élargie des deux alliés à l’occasion du sommet prévu le 21 mai prochain entre Joe Biden et Yoon Suk-yeol. Ils ont promis d’améliorer la communication stratégique d’autant que la coopération en termes de sécurité économique est devenue vitale, notamment pour rétablir la chaîne d’approvisionnement.