Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop sud-coréen interplanétaire BTS a remporté trois récompenses aux Billboard Music Awards 2022 (BMA's). Selon l’annonce faite hier par le magazine américain, le septuor a obtenu le prix du meilleur duo ou groupe, celui du « Top Song Sales Artist » et enfin celui du « Top Selling Song ».Les Bangtan Boys ont décroché au moins un trophée lors de cette prestigieuse cérémonie pour la sixième année consécutive, soit depuis 2017.Les BMA's sont l'une des trois plus grandes remises de prix de la musique populaire aux États-Unis avec les American Music Awards et les Grammy Awards.