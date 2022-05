COVID-19 : bientôt la fin du confinement pour les personnes infectées ?

Photo : YONHAP News

Cette semaine, le gouvernement planchera sur le moment précis du début de la période de stabilité où le confinement pour les personnes infectées sera complètement levé. Le 25 avril dernier, il a déclassé le niveau d’épidémie du COVID-19 d’un cran pour le situer au niveau 2, où se trouvent la rougeole et la varicelle. Puis il a mis en place quatre semaines de délai d’adaptation qui terminera le 22 mai. La question est de savoir si la Corée du Sud s’orientera vers le plan du retour à la vie normale dès le lendemain.Les autorités sanitaires discuteront de ce calendrier compte tenu du bilan épidémique et de la capacité de réponse du milieu médical. Elles estiment que la gestion sera faisable si le nombre journalier de nouveaux cas confirmés reste en dessous de 100 000, ce qui est déjà le cas. Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a en effet enregistré 13 296 nouvelles contaminations. Le chiffre a chuté de moitié en trois mois et demi. Le nombre de patients en état grave s'est élevé à 345 et celui de morts a augmenté de 35. L’exécutif se veut tout de même prudent et a insinué la possibilité de retarder le moment.Par ailleurs, à partir d’aujourd’hui, la prescription de la pilule anti-COVID, Paxlovid de Pfizer, sera élargie jusqu’aux habitants âgés de plus de 12 ans souffrant d’une maladie sous-jacente.A propos de l'éventuel envoi de produits de prévention à la Corée du Nord, le gouvernement a déclaré disposer de suffisamment de stock de vaccins. En revanche, pour les traitements, la priorité sera donnée aux habitants sud-coréens.