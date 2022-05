Pyongyang aurait repris la construction d’un réacteur nucléaire à Yongbyon

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait relancé les travaux de construction d’un réacteur nucléaire sur le site de Yongbyon, qui avaient été suspendus depuis plus de 20 ans. La chaîne d’information CNN a relayé cette nouvelle en s’appuyant sur des photos satellites prises par la société américaine Maxar.Les experts estiment qu’il est difficile de prévoir le moment de l’achèvement de l’ouvrage, mais le réacteur devrait avoir une puissance de 50 mégawatts, soit dix fois plus élevée que celui déjà existant sur le même emplacement. Sa construction a été arrêtée à la suite de l’accord de Genève, signé entre Washington et Pyongyang en 1994.Le chercheur de l’Institut d'études internationales de Monterey, Jeffrey Lewis, a analysé que le nouveau réacteur pourrait décupler la production de plutonium pour fabriquer une arme nucléaire. D’après lui, les images satellites prises le 20 avril et le 7 mai montrent la tentative de Pyongyang de connecter la deuxième boucle de refroidissement avec la station de pompage d’une rivière à proximité.Pour rappel, au début du mois, CNN avait rapporté, en se basant sur les analyses de l’armée et le service du renseignement américains, que la Corée du Nord terminerait sous peu les préparatifs pour son 7e essai nucléaire sur le site de Punggye-ri.