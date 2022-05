Yoon Suk-yeol donne son premier discours de politique générale au Parlement

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol a prononcé ce matin son premier discours de politique générale devant l’Assemblée nationale. Il a avant tout incité à accélérer l’adoption du projet de l’additif au budget destiné à dédommager les petits commerçants touchés par la pandémie du COVID-19.Le nouveau chef de l’Etat a déclaré que l’indemnisation des pertes était un devoir du pays à accomplir, et que l’amélioration de la vie du peuple n’a jamais été aussi urgente que maintenant. Il a souligné dans ce cadre l’importance de la coopération, en affirmant que les camps politiques s’affrontaient férocement, mais que dans l’Histoire ils avaient réussi à surmonter les crises grâce à leur solidarité. Il a aussi affiché son intention de discuter étroitement avec les députés concernant les principaux enjeux de l’Etat au-delà des projets de loi et budgétaires.A propos de l’économie et de la sécurité, le président Yoon a déclaré que la Corée du Sud était confrontée à des conditions difficiles, citant entre autres le développement du programme nucléaire de Pyongyang et sa récente série de tirs de missiles.Dans la foulée, le numéro un sud-coréen a dévoilé l’orientation politique de son administration à l’égard du Nord. D’après lui, l’important n’est pas de réaliser une paix formelle, mais une paix durable permettant le processus de dénucléarisation du royaume ermite et la restauration de la confiance entre les deux Corées.Enfin, Yoon a ajouté que l’exécutif ne ménagerait pas ses soutiens pour aider la Corée du Nord à lutter contre la pandémie si elle l’acceptait, et que l’assistance humanitaire est toujours possible indépendamment des questions politique et militaire.