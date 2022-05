La Corée du Sud fait face à l’arrêt des exportations de blé indien

Photo : YONHAP News

Suite à la suspension des exportations de blé de l’Inde, le gouvernement sud-coréen a déclaré hier surveiller attentivement l’évolution du marché même si les conséquences à court terme ne seraient pas importantes.Le ministère sud-coréen de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales a annoncé élaborer des mesures à moyen et long termes. On y retrouve notamment relever le taux d’autosuffisance et trouver d’autres chaînes d’approvisionnement plus stable.New Delhi a annoncé l’embargo sur les ventes de cette céréale le 13 mai dernier en raison d’assurer la sécurité alimentaire face à la montée de ses prix internationaux. Ce pays est le troisième producteur de blé mondial derrière l’Union européenne et la Chine, mais représente seulement 4 % des exportations mondiales d’autant que la plupart de récoltes sont consommées sur son territoire. Or, compte tenu du fait que l’Inde avait ambitionné l’élargissement de ses ventes hors frontières, son changement de cap risque d’influencer les cours internationaux.La Corée du Sud a importé 3,34 millions de tonnes de blé en 2020. Les grains à moudre sont provenus entièrement des Etats-Unis, de l’Australie et du Canada, tandis que les céréales pour l’alimentation animale ont été achetées principalement à l’Ukraine, aux Etats-Unis et à la Russie. Elle dispose de stock de blé à moudre et destiné au bétail, respectivement jusqu’à août et octobre.Par ailleurs, sur fond d’instabilité du marché des céréales, le ministère a baissé de 0,5 point en mars dernier le taux d’intérêt des prêts pour l’achat des ingrédients des entreprises alimentaires.