Photo : YONHAP News

Fini les nuages qui polluaient le ciel sud-coréen, la semaine s’ouvre avec un temps radieux. Ce lundi, le pays entier a été baigné de soleil sans aucune perturbation notable.Dans la matinée, les températures étaient légèrement moins élevées que ces derniers jours, de l’ordre de 10°C avec des poussées à 12-14°C au nord et sur le littoral sud, entre autres.Mais, au fil de la journée, le mercure a vite grimpé. Il a atteint, entre autres, 23°C à Séoul et à Busan, 25°C à Daejeon, et 26°C à Daegu et Gangneung.