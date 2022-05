Le « gugak » à l’honneur aux California Music Video Awards

Photo : YONHAP News

Une vidéo de musique traditionnelle coréenne appelée « gugak », a remporté la catégorie « meilleure musique du monde » lors de la 5e édition des California Music Video Awards, tenus le 10 mai dernier. C’est ce qu’a annoncé dimanche le Centre national de Gugak, qui a justement subventionné la réalisation de cette œuvre.Intitulé « New Ritual », le clip primé montre la performance du duo SaaWee, composé de la violoniste Sita Chay (de son vrai nom Choi Bo-ram) et de Kim Ji-hye, la joueuse de janggu, percussion traditionnelle coréenne, qui se déroule dans la Cathédrale anglicane de Corée située sur l’île de Ganghwa.Sachez que cet événement est un festival annuel organisé par la chaîne de télévision américaine « Taste TV ». Les clips américains ou étrangers sont évalués et récompensés dans 37 catégories. La cérémonie de remise des prix se tiendra en juillet.Notons aussi que l’œuvre lauréate a été créée dans le cadre du projet Gugak 人(in) lancé par le Centre national de Gugak dans le but de soutenir les groupes de musique traditionnelle coréenne qui n'avaient pas la possibilité de se produire dans les théâtres en raison de la pandémie de COVID-19.Un total de 50 clips ont été ainsi produits entre 2020 et 2021. Et 30 œuvres seront dévoilées chaque mercredi sur la chaîne YouTube du Centre national de Gugak du 8 juin au 31 décembre.