Le Sénat américain adopte une résolution soulignant l’alliance avec ses partenaires

En amont de la tournée de Joe Biden à Séoul et à Tokyo, prévue du 20 au 24 mai, le Sénat américain a voté une résolution soulignant l’union entre les Etats-Unis et leurs partenaires.Le texte voté mercredi dernier recommande le renforcement de l’engagement envers la sécurité des pays alliés de la région indopacifique et de l’Europe avec lesquels Washington a signé le traité de défense. Parmi eux la Corée du Sud, le Japon, l’Australie et l’Otan.Les sénateurs y appellent aussi l’administration de Biden à répercuter les conditions requises pour la dissuasion élargie, et ce afin que « la politique et la posture puissent préserver les intérêts de non-prolifération, et rassurer les alliés, si nécessaire, face à la menace nucléaire comme non-nucléaire ».S’agissant de l’alliance Séoul-Washington, la résolution indique qu’elle est indispensable pour la paix et la prospérité en Asie du Nord-est et qu’une étroite coordination est nécessaire pour affronter le défi nord-coréen.