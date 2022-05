Yoon Suk-yeol invite le nouveau président des EAU à Séoul

Photo : YONHAP News

L’émissaire spécial du président sud-coréen aux Emirats arabes unis (EAU), Chang Je-won, a été reçu hier par le nouveau président émirati, Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, au palais Al-Mushrif.A cette occasion, l’envoyé sud-coréen lui a tout d’abord présenté ses condoléances suite au décès du Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane. Puis, en remettant une lettre de félicitations de Yoon Suk-yeol pour son investiture, il a également remis l’invitation de ce dernier de se rendre à Séoul.Au nouveau numéro un des EAU, le député du PPP a également fait par du souhait de son dirigeant de donner un nouvel élan au « partenariat stratégique spécial » que les deux pays ont établi sous le mandat du défunt.De son côté, Mohammed Ben Zayed Al Nahyane a souligné la relation de coopération très spéciale et unique que la Corée du Sud entretient avec son pays et mis en avant l’importance du développement des relations bilatérales.Plus tôt, Chang s’est entretenu avec l'ancien chef du bureau administratif, Khaldoon Khalifa Al Mubarak. Ce dernier projette de se rendre au pays du Matin clair afin de discuter des moyens de renforcement des relations entre Séoul et Abou Dhabi dans un contexte où les deux nations ont vu naître un nouveau gouvernement.