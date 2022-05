COVID-19 : près de 270 000 nouveaux cas de « fièvre » et six décès supplémentaires en Corée du Nord

Photo : KBS News

En Corée du Nord, l’épidémie de coronavirus semble se propager de façon exponentielle.L’agence de presse officielle du pays communiste a rapporté aujourd’hui qu’en 24 heures, entre dimanche et lundi, un total de 269 510 nouveaux cas de fièvre et six décès supplémentaires ont été signalés. La KCNA a également précisé que le nombre cumulé de personnes fiévreuses était de plus de 1,4 million jusqu’à lundi après-midi. Et d’ajouter que quasiment 820 000 d’entre elles ont été guéries, 664 000 suivent un traitement médical et le pays comptabilise désormais 56 morts.Face à une telle situation préoccupante et sur l'ordre spécial de Kim Jong-un, l’armée a déployé ses médecins en urgence, selon le média d’Etat, dans toutes les pharmacies de Pyongyang et commencé à approvisionner en médicaments 24h sur 24h.Lors d’une réunion du Bureau politique qu’il a lui-même présidée dimanche, le dirigeant a reproché aux autorités sanitaires de ne pas distribuer les comprimés au bon moment. Il a alors ordonné à l’armée de se mobiliser pour stabiliser leur transport et leur approvisionnement.