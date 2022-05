Un sergent va toucher 1 million de wons par mois, soit la moitié du montant promis par le président

Photo : YONHAP News

Le salaire mensuel d'un sergent sera fixé à 1 million de wons, ou 750 euros, à partir de 2023, soit la moitié de la somme promise par le candidat Yoon Suk-yeol. Le ministère sud-coréen de la Défense envisage de l'accroître progressivement à 1,5 million de wons d'ici 2025. A noter que leur revenu mensuel est actuellement inférieur à 820 000 wons, une somme équivalente à 615 euros.Le non-respect de la promesse du nouveau président s'explique par le manque de budget. Dans cette situation, son comité de transition avait opté pour une revalorisation progressive avec l’octroi d’une aide financière du gouvernement.Pour cela, ce soutien de l'Etat passera de 300 000 wons (225 euros) à 550 000 wons (412 euros) entre 2023 et 2025. Ainsi, un sergent pourra percevoir un total de 2,05 millions de wons, soit près de 1 536 euros dans trois ans. Afin d’y parvenir, il faut prévoir d’ici cette date, une enveloppe supplémentaire de 1 000 milliards de wons, soit plus de 749 millions d’euros.D’après les autorités militaires, l'augmentation salariale des soldats se fera étape par étape compte tenu de son impact sur le système de rémunération des cadres et des conditions financières.