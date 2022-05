Premier entretien téléphonique entre Kim Gunn et Sung Kim

Photo : YONHAP News

Le tout nouveau négociateur nucléaire Kim Gunn et son homologue américain Sung Kim se sont entretenus hier au téléphone. Il s’agit de leur premier échange depuis la nomination du premier cité, vendredi dernier.La situation épidémique en Corée du Nord a ouvert leurs discussions. Les deux hommes ont fait part de leur préoccupation et se sont engagés à travailler en étroite consultation avec la communauté internationale pour plancher sur les moyens d’accorder une aide humanitaire.D’après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, les Etats-Unis ont alors manifesté leur soutien à l’intention de Séoul d’aider Pyongyang à lutter contre la maladie.Les deux parties ont également partagé l’évaluation de la possibilité pour le régime de Kim Jong-un de procéder à de nouveaux tirs de missiles et à un nouvel essai atomique. Dans la foulée, elles ont promis de maintenir leur solide posture de défense combinée et de poursuivre leur coopération pour y donner une réponse coordonnée avec la communauté internationale.