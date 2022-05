Yoon Suk-yeol procède à trois nouvelles nominations

Photo : YONHAP News

Le nouveau président de la République poursuit ses vagues de nominations au sein de son administration. Ce mardi, Yoon Suk-yeol en a procédé à trois nouvelles.Il s’agit de Cho Tae-yong, député de sa formation, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), Peck Kyong-ran, professeure de la faculté de médecine de l’université Sungkyunkwan, et Kim So-young qui enseigne l’économie à l’université nationale de Séoul. Ils ont respectivement été choisis aux postes d’ambassadeur à Washington, de patronne de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) et de vice-président de la Financial Services Commission, le régulateur financier.Interrogé ce matin par des journalistes sur la nomination officielle de son premier ministre de la Justice Han Dong-hoon, farouchement contestée par l’opposition, le chef de l’Etat n’a pas caché son intention de l’effectuer. De fait, il a répondu continuer à l’envisager. Il avait déjà reformulé sa demande au Parlement pour que celui-ci lui envoie jusqu’à hier un rapport sur les résultats de son audition de confirmation. Pourtant, l’Assemblée ne l’a toujours pas fait. Mais Yoon peut librement nommer le nouveau garde des Sceaux dans la journée, la date étant désormais dépassée.Le bureau présidentiel a annoncé que le dirigeant aurait décidé de nommer officiellement sa nouvelle ministre de l’Egalité des sexes et de la Famille aussi, à savoir Kim Hyun-sook. Ce n’est pourtant pas encore le cas pour le ministre de la Santé et du Bien-être social, Chung Ho-young, sur lequel pèsent nombre de soupçons de manquement à l’éthique.