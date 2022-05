COVID-19 : détection des premiers cas de BA.4 et BA.5

Photo : KBS News

Ces dernières 24 heures, un total de 35 117 cas positifs au coronavirus ont été identifiés. Si le chiffre a plus que doublé en une journée, il s’agit de son plus bas niveau depuis 15 semaines.Avec 333 individus, le nombre de patients admis en soins intensifs reste supérieur au seuil des 300 pour le huitième jour de suite. Et 27 décès supplémentaires ont été enregistrés en l’espace de 24 heures. Le taux de létalité est toujours de 0,13 %.D’après les autorités sanitaires, depuis huit semaines, le COVID-19 poursuit sa tendance baissière, qui pourtant ralentit légèrement.Dans ce contexte, des cas supplémentaires de sous-variant Omicron furtif et de recombinants ont été détectés. Une contamination au BA.4 et deux au BA.5, tous deux sous-lignages d'Omicron répandus en Afrique du Sud, l’ont été aussi. Des analyses épidémiologiques sont en cours.Par ailleurs, les autorités lanceront avant la fin du mois des enquêtes sur la présence d’anticorps des habitants des 17 grandes villes et provinces, et ce en vue de recenser l’immunité naturelle et d’évaluer le risque de propagation du virus.