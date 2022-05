Sondage élections locales 2022 : avance confortable pour le PPP à la tête des mairies de Séoul et d’Incheon

Photo : YONHAP News

A deux semaines des élections locales qui seront organisées plus exactement le 1er juin, l’écart se resserre entre les candidats des deux principaux partis de l’Assemblée nationale aux postes de maire de Séoul et de gouverneur de sa province proche de Gyeonggi, tandis que le fossé se creuse entre leurs postulants à la tête de la mairie d’Incheon, selon un dernier baromètre pour les trois premières télévisions nationales de Corée du Sud.Dans la capitale, Song Young-gil, le candidat investi par le Minjoo, la majorité parlementaire, mais désormais dans l’opposition, a été crédité de 29,5 % d’intentions de vote et son rival Oh Se-hoon, l’édile sortant du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, en a quant à lui récolté 49,1 %. Si la différence entre eux a légèrement diminué par rapport à il y a deux semaines, elle reste toujours de loin supérieure à la marge d’erreur.Dans la province de Gyeonggi, Kim Dong-yeon et Kim Eun-hye, candidats respectivement du Minjoo et du PPP sont au coude-à-coude, avec seulement 1,2 point de pourcentage de différence : 37,3 % pour le premier et 36,1 % pour la seconde. L’écart s’est réduit de 3,1 points de pourcentage en deux semaines.En revanche à Incheon, Park Nam-chun du Minjoo, le maire en exercice n’a recueilli que 30,4 % des intentions de vote, et son concurrent du PPP Yoo Jung-bok, l’ancien maire de la ville, a bondi à 37,5 %. Nette avance donc pour le second.A la question : de quelle force politique êtes-vous le plus proche ?, plus de 40 % des personnes interrogées à Séoul et dans sa région ont parlé du PPP, devant le Minjoo. La cote de popularité de la formation de Yoon Suk-yeol aurait progressé dans la foulée de l’investiture de celui-ci, mardi dernier.A noter aussi que dans la province de Gyeonggi, elles sont plus nombreuses à avoir répondu qu’il faut voter pour le candidat de l’opposition pour contrebalancer le pouvoir.A propos des élections des recteurs d’académie, qui auront, elles aussi, lieu le 1er juin, deux sondées sur trois ont répondu ignorer le candidat de leur ville, et ce faute d’intérêt et d’informations.Le sondage a été réalisé par trois instituts dont Hankook Research, les 14 et 15 mai, à la fin de l’inscription des candidats le 13. Le niveau de confiance est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points.