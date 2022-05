Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques n’ont guère changé en 24 heures. Le ciel est toujours dégagé et les températures ont même augmenté dans certaines régions.Météo-Corée prévoit de fortes rafales ce soir dans la province de Gangwon, alertant ainsi ses habitants à la plus grande vigilance concernant les feux de forêts. Un avis de sècheresse est également en vigueur dans les régions centrales et sur toute la côte est.Le mercure a donc grimpé aujourd’hui encore, et ce dès la matinée. Des valeurs entre 9°C et 16°C ont été enregistrées. Dans l’après-midi, elles ont atteint 23°C sur l’île de Jeju, 24°C à Busan, 27°C sur une grand partie du territoire dont notamment à Séoul et Andong, et 28°C à Daejeon et à Daegu.