Les Etats-Unis confirment le lancement de l’IPEF

Washington a confirmé le lancement de l'Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), un nouveau cadre économique proposé par les États-Unis pour la région, prévu lors du prochain voyage du président américain en Asie du Nord-est.La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré hier que Joe Biden annoncerait le lancement de ce nouveau bloc régional lors de sa visite au Japon, qui se déroulera de dimanche à mardi.L'IPEF vise à renforcer la coopération entre les USA et leurs alliés de l'Indopacifique sur des questions telles que les réseaux de chaînes d'approvisionnement et les infrastructures. Il est considéré par beaucoup comme une réponse de Washington pour contrer l'influence croissante de Pékin.Le président Yoon Suk-yeol a fait savoir dans son dernier discours parlementaire que l’éventuelle participation de Séoul à ce programme serait discutée lors de son sommet prévu avec le numéro un américain samedi.Le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande devraient également rejoindre le nouveau bloc économique, ainsi que certains membres de l'Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), comme Singapour et les Philippines.