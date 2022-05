Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, le nombre de patients atteint par le COVID-19 a dépassé la barre des 30 000 en s’établissant à 31 352.Le nombre cumulé de personnes infectées au coronavirus s’établit ainsi à plus de 17,8 millions.Par ailleurs, 313 malades sont actuellement hospitalisés. Ce chiffre reste en dessous des 400 pour la 9e journée consécutive. 31 décès additionnels sont à déplorer portant le total des victimes à 23 802. Le taux de létalité reste toujours à 0,13 %.Enfin, 16,2 % des lits de soins intensifs sont occupés et plus de 175 500 patients sont traités à domicile.