COVID-19 : Kim Jong-un reproche la gestion déficiente de la crise

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a pointé du doigt les défauts du système de réponse à l’épidémie de COVID-19. D’après le Rodong Sinmun, c’était lors de la réunion du bureau politique du Parti des travailleurs qu’il a présidé hier. A cette occasion, il a critiqué les lacunes révélées au début de la gestion de la crise sanitaire, ainsi que la négligence et l’inertie des hauts fonctionnaires.Kim III a indiqué que la situation épidémique s’est considérablement aggravée, ordonnant ainsi à redoubler les efforts pour stabiliser la vie du peuple. Selon lui, cet épisode difficile est une occasion de vérifier les compétences du système national, et toutes les activités doivent être en phase avec les décisions du régime.Entre le 16 et le 17 mai, le royaume ermite a enregistré plus de 230 000 nouvelles personnes fiévreuses, et six en sont décédées. Le nombre cumulé de cas soupçonnés d’infections s’élèverait à 1,7 million dont 1 million auraient guéri et 62 en seraient morts.Par ailleurs, Pyongyang n’a toujours pas donné sa réponse à la proposition d’aide de Séoul pour la lutte contre l’épidémie. Selon le ministère sud-coréen de la Réunification, les bureaux de liaison intercoréen ont échangé un coup de fil conventionnel ce matin, mais le Nord n’a pas mentionné ce sujet.Pour rappel, le gouvernement de Yoon Suk-yeol a tenté d’envoyer lundi une missive proposant des fournitures, des produits de prévention et une coopération technique. Il compte patienter encore un peu, mais envisage de lui venir en aide indirectement par l’intermédiaire d’organisations internationales.