Visite de Biden à Séoul : la Corée du Nord préparerait un essai de tir d’ICBM

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord envisagerait d’effectuer un tir de missile balistique intercontinental (ICBM) pendant la tournée du président américain Joe Biden en Corée du Sud et au Japon. C’est ce qu’a estimé un responsable du service de renseignement américain, d’après l’information relayée par la chaîne d’information CNN.Selon cette source, des signes similaires aux précédents tirs d’ICBM sont en train d’être identifiés. Il serait même possible que le Nord procède à un essai balistique dans les prochaines 48-96 heures. Toujours selon la chaîne américaine, le lieu du lancement devrait se situer près de Pyongyang d’après des images satellites. Cependant, ce responsable n’a pas mentionné plus de détails.Pourtant, les observateurs ont expliqué que de telles hypothèses sont faites en s’appuyant sur l’état de l’installation provisoire, des équipements de lancement, l’approvisionnement en combustible, des véhicules ainsi que des effectifs déployées autour du site.D’autre part, malgré la propagation fulgurante du COVID-19 au nord du 38e parallèle, le régime de Kim Jong-un continuerait de préparer son 7e essai nucléaire. Le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) a publié, hier, un rapport selon lequel des mouvements continuent d’être repérés auprès du tunnel numéro 3 du site d’essai nucléaire de Punggye-ri, situé dans la province de Hamgyong du Nord.Selon le document du think tank américain, des bâtiments, dont une salle de pompe, entre autres, seraient situés à 45 km de la nouvelle entrée du tunnel numéro 3. De plus, les lignes électriques traverseraient les alentours du passage souterrain qui devraient servir pour l’aération du compresseur et la communication entre différents chantiers du site.A cet égard, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a estimé que Washington ne s’attendait pas à ce que Pyongyang repousse son test nucléaire, même si la situation liée à la pandémie était très préoccupante.