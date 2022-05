Yoon Suk-yeol et Joe Biden s’entretiendront le 21 mai à Yongsan

Photo : YONHAP News

Le premier sommet entre le chef de l’Etat sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue américain Joe Biden se déroulera, le 21 mai, à Séoul. Le conseiller adjoint à la sécurité nationale Kim Tae-hyo a annoncé cet après-midi le calendrier de leur rencontre.Le président américain arrivera en Corée du Sud la veille tard dans l’après-midi pour un séjour de trois jours. Samedi matin, il se rendra au cimetière national de Séoul, avant de s’entretenir avec Yoon pendant une heure et demie dans le nouveau bureau présidentiel à Yongsan. Il sera le premier invité officiel à le visiter.A propos d’une nouvelle provocation de Pyongyang durant le séjour de Biden au pays du Matin clair, Kim a affirmé que le risque n’était pas élevé, mais le gouvernement comptait élaborer un plan B d’autant qu’un nouveau test de missile balistique intercontinental (ICBM) semble imminent.Pour Séoul, ce sommet sera l’occasion de développer une alliance stratégique et inclusive, et les deux nations pourront probablement établir un partenariat technologique, en plus de leur coopération militaire et économique.