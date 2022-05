Plus de 4 PME sur 10 en difficulté avec les 52 heures de travail hebdomadaires

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, la durée de travail légale est de 52 heures par semaine. Mais 42,4 % des entreprises de petite et moyenne taille (PME) ont des difficultés à bien répartir ce temps de travail. Et ce chiffre dépasse les 50 % chez les entités dont l'effectif est d'entre 30 et 299 salariés.C'est ce qu'a révélé hier une enquête menée par la Fédération des petites et moyennes entreprises de Corée (KBIZ), auprès des 555 sociétés manufacturières de ces tailles.39,6 % des sondés ont déclaré que la pénurie de main-d'œuvre freinait le système des 52 heures, suivie par la gestion difficile des horaires de travail flexible (32,3 %) et le coût de la main-d'œuvre généré par l'emploi du personnel supplémentaire (20 %).Pour faire fonctionner les 52 heures, 23,4 % des répondants ont mis en place le système des heures de travail flexibles, 22,6 % ont adopté le travail supplémentaire de huit heures et 22,1 % ont engagé des ouvriers additionnels. Mais 20,9 % ont avoué de ne pas disposer des mesures adéquates pour bien adopter cette durée de travail.En effet, 52 % des industriels dont le nombre de salarié est d'entre 5 et 29, se servent du travail supplémentaires de 8 heures, un procédé temporaire qui sera autorisé en théorie jusqu'à la fin de l’année. La fédération s'est donc montrée inquiétante du possible arrêt de cette dérogation.Enfin, 54,9 % des entreprises ont demandé une plus grande flexibilité dans les heures supplémentaires alors que 44,7 % ont réclamé le prolongement du système des huit heures supplémentaires et son champ d'application.