Elections locales et législatives partielles : coup d’envoi de la campagne officielle

Photo : KBS News

La campagne pour les élections locales et les législatives partielles du 1er juin a officiellement débuté aujourd’hui, pour une durée de 13 jours.Les 7 616 candidats ont donc commencé à battre le pavé dans les 2 324 circonscriptions que compte le pays. Selon le code électoral, ils peuvent faire leur promotion en misant sur des outils incontournables : les meetings, les discours, la publicité dans les médias et l’affichage, entre autres.Les prochains scrutins auront lieu à peine 22 jours après l’entrée en fonction de l’administration de Yoon Suk-yeol. Leur enjeu est donc de taille pour le début de son quinquennat.Les deux principaux mouvements politiques en présence, le Minjoo, de centre-gauche, qui a perdu la présidence en mars, mais qui est toujours la première formation du Parlement, et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation conservatrice de Yoon, jetteront toutes leurs forces dans la bataille pour convaincre les électeurs. Le premier insistera sur la nécessité de contrebalancer le pouvoir, et le second cherchera à conforter une dynamique présidentielle pour diriger le pays avec stabilité.Pour les élections locales, les deux camps sont au coude-à-coude dans la plupart des circonscriptions, sauf dans leurs bastions traditionnels. Dans un premier temps, le PPP a été donné favori dans les sondages, mais le Minjoo espère faire mentir ces baromètres et appelle ses sympathisants à renverser la table. Comme on dit, l’espoir fait vivre.La lutte est la plus serrée entre leurs candidats au poste de gouverneur de la province de Gyeonggi, qui entoure Séoul. Kim Eun-hye et Kim Dong-yeon, qui représentent respectivement le PPP et le Minjoo sont dans un mouchoir de poche.Et pour les législatives partielles qui seront organisées dans sept circonscriptions, le regard est tourné en particulier vers celles où se présentent deux ex-prétendants à la présidentielle du 9 mars. Il s’agit de Lee Jae-myung, le rival malheureux de Yoon Suk-yeol, et d’Ahn Cheol-soo, qui a jeté l’éponge in extremis pour faire alliance avec ce dernier.