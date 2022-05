Washington prêt à toute provocation de Pyongyang durant le voyage de Biden à Séoul

Photo : KBS News

Le président des Etats-Unis est attendu demain à Séoul. En amont de son voyage qui s’étendra jusqu’à dimanche, la Maison blanche en a dévoilé le programme.Selon son conseiller à la sécurité nationale, il s’agit du premier déplacement de Joe Biden dans la région indopacifique, qui intervient dans une période particulièrement importante. Et les programmes nucléaire et balistique de Pyongyang s’inviteront aussi dans ses discussions avec le nouveau chef de l’Etat sud-coréen Yoon Suk-yeol.Jake Sullivan a alors évoqué la possibilité pour la Corée du Nord de lancer un missile ou de faire exploser une bombe atomique pendant la tournée présidentielle qui le conduira aussi au Japon. Et d’ajouter que Washington se tient prêt à toute éventualité et est aussi disposé à réajuster sa posture militaire, à court ou à long termes selon les nécessités, en vue de fournir à leurs alliés les forces de défense, comme de dissuasion.Après Séoul, le dirigeant américain s’envolera donc dimanche pour Tokyo, où il cherchera un front commun face à la Chine. Le successeur de Donald Trump y prendra part au sommet du Quad, l’alliance sécuritaire entre les USA et trois pays de la région, à savoir le Japon, l’Inde et l’Australie. Dans le même temps, il lancera officiellement le Cadre économique de l’Indopacifique, connu sous le nom d’IPEF, auquel Séoul a décidé d’adhérer lui aussi.La présidence américaine a par ailleurs annoncé que cette fois, Biden ne se rendrait pas à la zone démilitarisée (DMZ) séparant les deux Corées, et ne rencontrerait pas Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon Suk-yeol, contrairement à ce qui était prévu.