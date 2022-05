Huiles alimentaires : suivi gouvernemental renforcé et stabilisation des prix en perspective

Photo : KBS News

Sur fond de restrictions commerciales sur l'huile de palme indonésienne, le gouvernement sud-coréen a décidé de suivre de près l'évolution du marché et de l'approvisionnement des huiles alimentaires.Une réunion a été organisée hier au siège de l'Association de l'industrie alimentaire de Corée (KFIA) par le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de l'Elevage, en présence des cinq principaux fournisseurs domestiques dont CJ CheilJedang et Lotte Food.Ce colloque se tiendra plus d'une fois par semaine pour le partage des informations sur le marché de ces condiments. Les consultations avec les distributeurs seront également prévues pour stabiliser leur chaîne d'approvisionnement. Les carnets de commandes des industriels feront elles aussi l'objet de surveillance pour prévenir d'éventuelles irrégularités dans la distribution.Qui plus est, l'exécutif envisage d'appliquer les contingents tarifaires aux ingrédients des huiles alimentaires. En effet, le soja en bénéficie depuis le début de cette année.Quant aux fabricants, ils ont fait savoir qu'aucune augmentation des prix n'était envisagée pour l'instant, après en avoir revue à la hausse à deux reprises, l'an dernier et au début de cette année. Ils disposent de stock couvrant 2 à 4 mois, et utilisent l'huile de palme importée de Malaisie, et non pas d'Indonésie, qui impose des restrictions commerciales sur ses produits. Par ailleurs, l'approvisionnement en huiles d'olive ou de colza ne rencontre aucun problème.D'après ces industriels, les consommateurs n'auraient donc pas de difficulté à se procurer ces aliments de base, si aucune demande spéculative n’est faite. En effet, certaines grandes surfaces et enseignes en ligne limitent l'achat de ces articles par personne pour stabiliser l'approvisionnement destiné aux restaurateurs.La Corée du Sud consomme chaque année au total 1,14 million de tonnes d'huiles alimentaires, dont 900 000 importées.