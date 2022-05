Onu : quatre indicateurs du changement climatique annoncent le pire

Photo : YONHAP News

Quatre indicateurs majeurs du changement climatique ont battu encore une fois leur record en 2021.Selon le Rapport sur l’état du climat mondial en 2021 de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), rendu public hier, la concentration des gaz à effet de serre est de 413,2 ppm, un record représentant une hausse de 49 % par rapport à l'ère préindustrielle.De son côté, l’élévation du niveau de la mer a, elle aussi, établi un nouveau record, provoquant une perte massive des glaciers. Quant à l’acidification des océans qui menace l'écosystème marin, elle a atteint son plus haut niveau depuis 26 000 ans.L'organisation climatique a déploré que le rapport ait démontré de nouveau les changements provoqués par les activités humaines ayant des répercussions délétères sur le développement durable et les écosystèmes. Le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres a qualifié cette étude d'un constat d'échec de l'humanité dans la lutte contre la crise environnementale, avant de rappeler la nécessité de la sortie des combustibles fossiles et de la transition vers les énergies renouvelables.Le rapport s’inscrit en complément du 6e Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), et il fera partie des documents officiels lors de la prochaine conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP27), prévue ce novembre en Égypte.