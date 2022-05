COVID-19 : la Corée du Nord se rapproche des 2 millions de cas de fièvre

Photo : KBS News

La situation épidémique s’aggrave en Corée du Nord. Selon les médias d’Etat locaux, rien qu’hier, quelque 260 000 personnes fiévreuses ont été recensées à travers le territoire, portant à environ 2 millions le total de patients depuis fin avril et à 63 celui de décès.Ces organes officiels rapportent aussi que plus d’un million de médecins, d’enseignants et d’étudiants de tout le pays mènent des campagnes de « diagnostics », de traitement et d’hygiène et qu’ils « gagnent la bataille sanitaire ».La presse nord-coréenne a tenu à souligner qu’en dépit de la propagation du coronavirus, toutes les activités économiques se poursuivent normalement. Cela peut illustrer que le régime communiste est préoccupé par l’impact de cette crise du COVID sur l’économie nationale.Pourtant, Pyongyang ne répond toujours pas à la proposition faite par Séoul il y a quatre jours pour tenir une réunion de travail consacrée à la coopération en matière de lutte contre la maladie.Dans ce contexte, des ONG humanitaires sud-coréennes ont appelé les autorités des deux Corées à lancer au plus vite leurs consultations sanitaires. Elles ont aussi annoncé un plan d’aide au Nord de l’ordre de 12 milliards de wons, quasiment 9 millions d’euros.