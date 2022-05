Photo : YONHAP News

Le pays du Matin clair a été particulièrement couvert aujourd’hui. Seul le nord a eu le droit à un épisode de soleil dans la matinée, avant d’être logé à la même enseigne que le reste du territoire.Un changement dans le ciel qui n’a cependant pas affecté le thermomètre. Ce matin, il était encore haut. Des valeurs proches ou égales à 15°C pour une grande partie du pays et 17°C sur la côte est et l’île méridionale de Jeju.Dans l’après-midi, le mercure était de 26°C sur la moitié nord, 27°C dans certains département du sud-ouest et de 30°C dans la ville de Daegu.