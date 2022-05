Photo : YONHAP News

Après deux séances sur la pente ascendante, les cours boursiers sud-coréens ont trébuché. Le Kospi, l'indice principal de la Bourse de Séoul, diminue de 1,28 % et achève la journée à 2 592,34 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, cède 0,89 % et clôture à 863,80 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 339,29 wons (+5,69 wons) et le dollar américain 1 277,70 wons (+11,1 wons).