Le Parlement tranchera aujourd’hui sur le sort du Premier ministre désigné Han Duck-soo

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale organisera, aujourd’hui à 18h, prévue initialement deux heures plus tôt, une séance plénière pour voter le projet de confirmation du Premier ministre désigné Han Duck-soo. Le Minjoo est à l'origine de ce report, nécessitant plus de temps pour prendre sa décision. Ainsi, le Parlement tranchera sur ce dossier alors que Han a été choisi à ce poste clé, le 3 avril dernier, par Yoon Suk-yeol en tant que président élu de la République.Pour valider la nomination du futur Premier ministre, il faudra remplir deux conditions : la présence de la majorité des députés inscrits et le projet adopté par plus de 50 % de l’Hémicycle. Donc, tout dépendra du Minjoo, désormais la première force d’opposition, qui dispose de 167 des 300 sièges au Parlement.Pour rappel, le Minjoo avait déclaré que Han Duck-soo serait disqualifié au poste de Premier ministre en raison de son manquement à l’intégrité. Il critiquait la rémunération excessive qu’il a touchée en tant que conseiller du premier cabinet d’avocats de Corée du Sud, Kim & Chang. Il organisera aujourd’hui une assemblée générale de ses élus pour prendre sa position définitive.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, demande au Minjoo de ne pas mettre des bâtons dans les roues concernant ce dossier.Parmi les futurs membres du gouvernement annoncés par Yoon Suk-yeol, un seul a été écarté définitivement de la course. Kim In-chul, choisi à la tête du ministère de l’Education, a retiré sa candidature suite à plusieurs soupçons de corruption et de favoritisme. Il reste à trancher deux dossiers de confirmation : Han Duck-soo, qui voit son sort suspendu depuis 47 jours, et Chung Ho-young, candidat controversé à la tête du ministère de la Santé et du Bien-être, soupçonné d’avoir pistonné ses enfants en abusant de son pouvoir en tant que président d’un CHU.A en croire certains observateurs, si le Parlement rejette le projet de confirmation de Han, le président Yoon pourra nommer officiellement Chung sans consentement parlementaire. Cela risque d’envenimer une confrontation farouche entre la majorité et l’opposition.