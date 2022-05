Joe Biden arrive en Corée du Sud pour un sommet avec Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis est arrivé aujourd’hui vers 17h30 en Corée du Sud. Durant sa visite de trois jours, il tiendra notamment son premier sommet avec son homologue sud-coréen. Et on connaît déjà les grandes lignes de son agenda.Joe Biden s'est rendu tout d’abord dans l’usine de semi-conducteur de Samsung Electronics, à Pyeongtaek, située à environ 60 km au sud de la capitale. Une visite lourde de sens. Ainsi, le numéro un américain semble vouloir renforcer la coopération bilatérale dans le secteur des semi-conducteurs et souligner la volonté de reconfigurer les chaînes d’approvisionnement mondiales autour de ses pays alliés.Demain matin, Joe Biden se déplacera au cimetière national de Séoul, réservé aux morts pour la patrie. Ensuite, il s’entretiendra avec Yoon Suk-yeol pendant une heure et demie dans le nouveau bureau présidentiel dans le quartier de Yongsan dans la capitale. Leurs discussions seront menées en deux parties : la première réunissant un nombre restreint de responsables, et la seconde en rencontre élargie. Et les deux dirigeants donneront une conférence de presse conjointe à l’issue de ce sommet.Sur la table des discussions s’invitera certainement le dossier nord-coréen. Yoon et Biden se pencheront probablement sur les moyens de réactiver le Groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie (EDSCG), à savoir un dispositif lancé en 2016 par les deux nations, mais qui ne s’est réuni que deux fois depuis.A l’ordre du jour se trouveront aussi « l’alliance technologique » et « la sécurité économique ». Il s’agira de renforcer la coopération bilatérale concernant les chaînes d’approvisionnement, les ressources naturelles et les secteurs de technologies de pointe pour lesquels la concurrence est de plus en plus rude à l’international. A ce propos, les deux pays discuteront du Cadre économique de l’Indopacifique, connu sous le nom d’IPEF, initié par Washington, auquel Séoul se dit prêt à adhérer.Un dîner de bienvenu sera organisé à l’issue du sommet. Y participeront les deux chefs de l’Etat et les personnalités clés de leur administration respective. Les patrons des premiers géants économiques sud-coréens y seront également invités.Dimanche, le président américain rencontrera Chung Eui-sun, le patron du groupe Hyundai Motor, à Séoul. Selon la Maison blanche, il le remerciera d’avoir décidé d'investir 7 milliards de dollars pour construire une grande usine de véhicules électriques dans l’État américain de Géorgie. D’après l’agence AP, ce projet du géant automobile sud-coréen devrait créer 8 500 emplois sur place.