Washington maintiendra la pression sur Pyongyang en cas de silence

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont continué à exprimer la volonté de dialoguer directement avec la Corée du Nord, mais ils n’ont reçu aucune réponse positive de sa part. Dans ce cas, Washington n’a pas d’autre choix que de maintenir sa politique de pression sur Pyongyang.Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, a tenu ces propos aujourd’hui face aux journalistes, à bord de l’Air Force One qui transporte le président américain Joe Biden pour sa première tournée en Asie.Selon le conseiller présidentiel, l’administration Biden a fait parvenir au régime de Kim Jong-un plusieurs propositions, sous-entendu, par exemple, de faire un geste en contrepartie de chaque pas du royaume ermite vers sa dénucléarisation. Elle est entrée en contact avec lui, non seulement directement, mais aussi via ses propres pays alliés et la Chine proche de la Corée du Nord. Mais elle n’a reçu aucune réponse.Ainsi, Jake Sullivan en conclut la nécessité de maintenir la pression sur Pyongyang et de réagir fermement et clairement à toute éventuelle provocation nord-coréenne, tant que Pyongyang reste muet.D’après le conseiller de Biden, la politique américaine renforcera son implication dans la région indopacifique si le royaume ermite procède à de nouvelles bravades.