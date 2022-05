COVID-19 : le gouvernement maintient l’isolement des cas positifs

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 25 125 infectés supplémentaires au COVID-19, soit une baisse d’environ 3 000 cas. Elle reste ainsi sous le seuil des 30 000 depuis deux jours. Et il s’agit du niveau le plus bas pour un vendredi en 16 semaines, précisément depuis le 28 janvier et 16 090 contaminations enregistrées.Le nombre cumulé de personnes positives a atteint plus de 17,9 millions d’individus depuis le début de l’épidémie. 43 nouveaux décès sont aussi à déplorer portant le total à 23 885 morts. Le taux de létalité est toujours de 0,13 %. Quant au nombre de patients admis en soins intensifs, il s’est établi à 251, soit une baisse de 23 en un jour. L’épidémie continue de reculer en Corée du Sud.Malgré cela, le gouvernement a décidé de maintenir l’isolement obligatoire de sept jours pour les personnes infectées au coronavirus. Et il surveillera de près l’évolution épidémique pendant quatre semaines pour réexaminer ce dispositif. C’est ce qu’a déclaré ce matin le nouveau ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Lee Sang-min lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise.Le ministre a justifié la quarantaine notamment pour deux raisons : l’apparition des sous-variants d’Omicron et le taux de reproduction (R0) qui est remonté à 0,9 la semaine dernière contre 0,72 la précédente.Cependant, l’exécutif a annoncé une mesure dérogatoire pour la vie scolaire. Les élèves testés positifs au COVID-19 ou présentant des symptômes suspects pourront passer leur examen de fin de semestre à l’école. Il s’agit de garantir l’équité entre les élèves. Et les autorités ont élaboré le protocole sanitaire à suivre pour gérer au mieux l’examen dans les établissements scolaires.