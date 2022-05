L’indice des prix à la production continue à augmenter depuis quatre mois

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, l’indice des prix à la production (IPP) a progressé en avril dernier pour le quatrième mois consécutif notamment à cause de la hausse des factures d’électricité et de gaz.Selon les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), l’IPP s’est établi à 118,02 en avril, soit une hausse de 1,1 % par rapport au mois précédent. Certes, il accuse un progrès moins important que celui en mars dernier, à savoir 1,5 %, mais il poursuit sa tendance haussière depuis quatre mois.Dans le secteur de l’électricité, du gaz, de l’eau et des déchets, cet indice a grimpé de 4,5 % contre 0,2 % le mois précédent. Selon la BOK, cette flambée s’explique par la hausse des prix des carburants utilisés pour produire de l’électricité comme le charbon et le gaz naturel liquéfié (GNL).Par contre, l’IPP a augmenté de 1,2 % pour les produits industriels, soit un chiffre moins important comparé au mois précédent (2,3 %), ce à cause de la baisse des prix des smartphones, des téléviseurs LCD, entre autres.L’indice a augmenté de 7,4 % pour les produits d’élevage et de 2,6 % pour les marchandises halieutiques, tandis qu’il a baissé de 2,3 % pour les articles agricoles.Dans le secteur des services, l’IPP a augmenté de 0,4. Il a été tiré vers le haut par les prix des transports, de la restauration et de l’hôtellerie. D’après la BOK, ce progrès est lié notamment à un grand allègement des mesures de distanciation sociale anti-COVID-19 qui a incité les habitants à sortir davantage.