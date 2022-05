COVID-19 : la Corée du Nord a dépassé les 2 millions de cas de fièvre

Photo : KBS News

La Corée du Nord connaît une propagation fulgurante du COVID-19. Selon son agence de presse officielle (KCNA), le nombre cumulé de « personnes fiévreuses » a dépassé le seuil des 2 millions, seulement huit jours après que Pyongyang a rendu public ses premiers cas de coronavirus.D’après les dernières données, entre mercredi et jeudi, le royaume ermite a enregistré 263 370 nouveaux cas de fièvre et il a déploré deux décès supplémentaires.Ce bilan porte à 2,24 millions le nombre cumulé de patients « fiévreux », dont 1,48 million de personnes guéries, et à 65 celui de morts.Pour rappel, la Corée du Nord a reconnu officiellement ses premiers cas le 12 mai dernier en annonçant d’emblée quelque 18 000 « personnes fiévreuses ». Le nombre quotidien a grimpé à plus 174 000 cas supplémentaires dès le lendemain. Après avoir atteint un pic de quasiment 393 000 dimanche dernier, il se situe dans une fourchette de 200 000 à 300 000 depuis lundi.