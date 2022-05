Photo : YONHAP News

Ce vendredi a été similaire à hier. Dans la matinée, un voile nuageux a caché le ciel sud-coréen avant de se dissiper au fil de la journée. Le nord-ouest est resté un peu couvert et le sud-ouest a observé des épisodes orageux. Et les températures sont sensiblement identiques à la veille.Ce weekend, le temps sera propice aux sorties. En effet, ces deux jours seront marqués par un grand soleil et des valeurs estivales, surtout dans le sud-est, où des orages éclateront demain après-midi.Dimanche sera encore plus chaud. Il fera 27°C à Séoul, 29°C à Daejon, 30°C à Ulsan et jusqu’à 33°C à Daegu.