Han Duck-soo confirmé au poste de Premier ministre

L'Assemblée nationale a approuvé Han Duck-soo au poste de Premier ministre après un vote lors de la séance plénière tenue aujourd’hui à 18h.Au terme de trois heures de pourparlers, le verdict est tombé : sur les 250 législateurs présents, 208 ont voté pour, 36 contre et six se sont abstenus. Il intervient 47 jours après la désignation de Han, par Yoon Suk-yeol, à la tête du gouvernement.Le Minjoo a finalement accepté, à la dernière minute, sa nomination, alors qu’il avait déclaré que Han serait disqualifié en raison de son manquement à l’intégrité.Par ailleurs, à l’approche des élections législatives, des voix préoccupées se sont fait entendre disant qu’un éventuel rejet du projet de sa nomination aurait pu être interprété comme une entrave à l’encontre du nouvel exécutif.Han Duck-soo a travaillé au ministère des Affaires étrangères et était le premier conseiller à l’Economie sous Kim Dae-jung. Par ailleurs, il connaît bien la fonction de chef du gouvernement puisqu'il l'a exercée pendant le mandat de Roh Moo-hyun. Il devient ainsi le 48e Premier ministre de Corée du Sud et le premier de l’administration Yoon.