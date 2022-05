Yoon et Biden visitent le Centre coréen des opérations aériennes et spatiales

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et son homologue américain ont visité ensemble, dimanche après-midi, le Centre coréen des opérations aériennes et spatiales (KAOC), situé sur la base aérienne d'Osan.A cette occasion, Yoon Suk-yeol a indiqué que le KAOC était un site essentiel de la réponse conjointe des deux pays contre la menace des missiles et des armes nucléaires de la Corée du Nord, et qu’il jouait un rôle central dans le système dit des trois axes. Il s’agit du « kill chain » ou la capacité de frappe préventive, de la défense antimissile de conception nationale baptisée « KAMD » et les représailles massives visant particulièrement le leadership nord-coréen ou le « KMPR ». Le chef de l’Etat sud-coréen n’a pas oublié non plus de remercier les militaires en les qualifiant de noyau de la sécurité sud-coréenne.Joe Biden a, pour sa part, souligné l’importance de la coordination et la coalition bilatérales, déclarant qu’il était crucial d’assurer la sécurité de la péninsule coréenne non seulement pour cette région mais aussi pour la paix mondiale. Et d’ajouter que l’alliance Séoul-Washington se base sur leur sacrifice pendant la guerre de Corée. En appelant Pyongyang au dialogue sans conditions préalables, le président américain a délivré un message singulier au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lorsqu’un journaliste lui a demandé de laisser un mot : « Bonjour. Point final ».Après la visite, les deux hommes se sont quittés vers 14h30 en levant le pouce l’un envers l’autre. Avant de partir, Biden a affirmé à son nouvel homologue qu’il avait confiance en lui.Le numéro un américain s’est ensuite envolé pour le Japon. Selon le bureau présidentiel sud-coréen, il a indiqué à ses conseillers, avant le décollage, que c’était une visite heureuse et qu’il avait construit un véritable lien de solidarité.