Premier League : Son Heung-min devient le premier Asiatique à remporter le titre de meilleur buteur

Photo : YONHAP News

L'attaquant sud-coréen Son Heung-min est devenu le premier Asiatique à remporter le titre de meilleur buteur de Premier League, le championnat anglais. Il a terminé la saison 2021-2022 avec un total de 23 réalisations et finit en tête de ce classement à égalité avec le jouer égyptien de Liverpool, Mohammed Salah.Le joueur de Tottenham a en effet inscrit hier deux buts en seconde période lors du dernier match de la saison face à Norwich, contribuant à la victoire écrasante de son équipe, 5 à 0, et lui permettant ainsi de rejoindre Salah. Les Spurs terminent à la quatrième place et valident leur ticket pour la prochaine Ligue des champions.Le président Yoon Suk-yeol n’a pas manqué de féliciter l’ailier sud-coréen, qualifiant cet exploit d’un « événement très heureux pour le football asiatique ». Il a ajouté qu’il va continuer de le soutenir avec ses compatriotes.