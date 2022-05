Sommet Yoon-Biden : Séoul et Washington entendent élargir leurs exercices militaires conjoints

Photo : YONHAP News

Le premier sommet entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue américain Joe Biden s’est tenu samedi dernier à Yongsan. Dans l’objectif de développer l’alliance Séoul-Washington au rang stratégique global, les deux hommes se sont penchés sur trois enjeux : le nucléaire nord-coréen, la sécurité économique et la coopération internationale.Tout d’abord, Yoon et Biden ont appelé la Corée du Nord à suspendre le développement de l’arme nucléaire et le tir des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), en confirmant que ses mouvements allaient à l’encontre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Pour faire face à la menace croissante de Pyongyang, ils sont convenus de déployer des équipements stratégiques américains en temps opportun en cas d’urgence. Les détails seront discutés via le Groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie (EDSCG) qui sera de nouveau lancé quatre ans après.Les deux présidents se sont également engagés à élargir les exercices militaires conjoints. Leur ampleur a été réduite ces derniers temps sur fond de COVID-19. Ils ont également échangé sur la mise en place d’un entraînement dédié à faire face à une éventuelle guerre nucléaire. Toutefois, ils ont exhorté le régime de Kim Jong-un à retourner à la table des négociations en déclarant que la voie du dialogue restait toujours ouverte pour régler les problèmes diplomatiques.A propos de la sécurité économique, le numéro un sud-coréen a affirmé qu’on vivait désormais dans une ère où l’économie et la sécurité nationale ne faisaient qu’un. Selon lui, la perturbation des chaînes d’approvisionnement, provoquée par l’évolution des circonstances internationales, a un impact direct sur la vie des citoyens, et la sécurité économique doit être traitée au même niveau de la sécurité militaire. Il a ainsi évoqué les pénuries d’urée et de semi-conducteurs qui ont récemment frappé la Corée du Sud.Le chef de l’Etat sud-coréen a affirmé que l’alliance sud-coréano-américaine doit évoluer en fonction du changement de la situation, et il est important d’élaborer des dispositifs dont les habitants des deux nations peuvent ressentir les bénéfices. En partageant l’importance de la sécurité économique, les deux dirigeants ont consenti à relever leur coopération d’un cran.Enfin, Yoon et Biden ont prévu de renforcer leur collaboration dans la région indopacifique, qui est au cœur des conflits de souveraineté entre Washington et Pékin. Séoul compte alors adhérer à l'Indo-Pacific Economic Framework ou Cadre économique pour l'Indopacifique (IPEF) initié par les Etats-Unis pour réaliser la paix, la liberté, l’ouverture et la prospérité dans la région.