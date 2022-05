Yoon Suk-yeol participe à une visioconférence de l’IPEF

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen Yoon Suk-yeol assistera cet après-midi à une visioconférence du Cadre économique pour l'Indopacifique (IPEF). Il devrait y déclarer l’adhésion de la Corée du Sud à cette initiative.Lors du sommet avec le président américain Joe Biden, qui s’est tenu samedi dernier, le leader sud-coréen a affirmé que Séoul et Washington construiraient ensemble l’ordre de la région indopacifique, et que son pays ferait le premier pas en rejoignant l’IPEF. Et les deux dirigeants ont déclaré, dans un communiqué commun publié à l’issue de cet entretien, que les deux alliés coopéreront à travers ce nouveau cadre, reposant sur les principes de l’ouverture, la transparence et l’inclusion.Ce bloc régional initié par les USA abordera divers domaines : le commerce extérieur, la chaîne d’approvisionnement, l’infrastructure, la sortie du carbone et l’anti-corruption. Mais il est considéré par certains comme visant à faire barrage à la Chine sur le plan économique.