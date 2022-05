Biden a débuté et fini sa visite en Corée du Sud avec des patrons de grands groupes

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor investira une enveloppe supplémentaire de 5 milliards de dollars aux Etats-Unis dans les secteurs de la robotique et des aliments du futur. Le patron du premier constructeur automobile sud-coréen Chung Eui-sun a annoncé ce plan après s’être entretenu hier en tête-à-tête avec le président américain Joe Biden à Séoul, avant son départ au Japon. Il a affirmé que cette décision permettrait d’offrir des produits et des solutions innovantes aux consommateurs américains, et de contribuer aux efforts mondiaux pour la neutralité carbone. Le numéro un des Etats-Unis l’a remercié en déclarant que le groupe sud-coréen ne serait pas déçu.Vendredi, Hyundai Motor avait déjà promis un investissement de 7 milliards de dollars notamment pour la construction d’une usine de véhicules électriques dans l’Etat de Géorgie.Pour rappel, la première destination de Biden au pays du Matin clair a été une usine de semi-conducteurs de Samsung à Pyeongtaek.Cette démarche sans précédent ne serait pas sans lien avec les élections de mi-mandat prévues dans six mois aux Etats-Unis. Le numéro un américain a fait ainsi un joli cadeau à la Géorgie, un des Etats où la concurrence est la plus forte. Sa rencontre vendredi avec Lee Jae-yong, le vice-président de Samsung Electronics qui prévoit d’investir 17 milliards de dollars au Texas, s’inscrit aussi dans sa stratégie de remanier les chaînes d’approvisionnement de semi-conducteurs sans la Chine.