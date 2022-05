Washington reste prudent quant à l’ajout de Séoul au « Quad »

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ne pensent pas intégrer pour l’instant la Corée du Sud au « Quad » ou Dialogue quadrilatéral pour la sécurité. C’est ce qu’a affirmé un haut fonctionnaire américain hier lors d’un briefing avec les journalistes de la Maison blanche qui ont accompagné la visite du président américain Joe Biden à Séoul.D'après ce responsable, le Quad est encore un nouvel organisme, et pour le moment, il vaut mieux se concentrer sur le développement des initiatives déjà présentées, plutôt que d’accueillir un nouveau membre. Washington a ainsi réitéré sa position prudente sur cette question.Le Quad est un forum réunissant les Etats-Unis, le Japon, l’Inde et l’Australie et il est considéré comme un front anti-Pékin. Son deuxième sommet est prévu demain à Tokyo.En ce qui concerne la vague de COVID-19 en Corée du Nord, l’agent américain a indiqué que les Etats-Unis étaient prêts à aider le pays communiste à combattre l’épidémie en collaborant avec la communauté internationale, et à y intervenir diplomatiquement. Et d’ajouter que c’est au royaume ermite de décider de la suite.Par ailleurs, le haut responsable a déclaré que le sommet sud-coréano-américain s’est tenu seulement 11 jours après la prise de fonction de l’administration de Yoon Suk-yeol, mais celle-ci avait réussi à établir un communiqué conjoint effectif dans un large domaine.