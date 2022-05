Le hanji à l’honneur à Abou Dhabi

Photo : KBS News

Une exposition sur les papiers du monde entier se déroule actuellement au musée du Louvre Abou Dhabi aux Emirats arabes unis. Parmi toutes les œuvres présentées, celles faites de papier traditionnel coréen, le hanji, attirent les regards des visiteurs. Il est fabriqué à la main à partir de pâte de mûrier.En effet, la Corée du Sud a dévoilé lors de cet événement retraçant l’histoire des papiers les différents usages du hanji, allant des livres à la maison traditionnelle en passant par les vêtements et les chaussures. Une conservatrice du musée a alors souligné qu’il était possible de confectionner des habits avec ce produit sud-coréen, nettement moins coûteux que la soie.Par ailleurs, le hanji est devenu une matière importante sur le marché de la restauration des patrimoines culturels du monde entier. Le bureau de Maximilian II et un coran publié au 9e siècle ont été restaurés à partir de ce papier. D’après le responsable de l’exposition Xavier Salmon, le hanji a pour avantage d’être très stable quel que soit l’environnement qui l’entoure. Jusqu’à présent, 99 % des travaux de restauration de l’établissement ont été faits de papier japonais.A en croire le restaurateur d'œuvres d'art Kim Min-joong, c’est le hanji et non pas le papier nippon qui a été choisi pour le projet de restauration baptisé « Les papiers d’hier pour demain ».Le musée du Louvre a été notamment attiré par sa capacité de conservation. Il envisage ainsi de l’utiliser pour ses prochains projets.