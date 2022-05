Conseiller de la Maison blanche : Pyongyang effectuera un nouveau test nucléaire

Photo : YONHAP News

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, a déclaré que Pyongyang procéderait à un nouvel essai nucléaire. Il a tenu ces propos hier dans un briefing donné à bord du Air Force One qui s’envolait pour le Japon.Selon lui, il est difficile de prévoir les provocations du royaume ermite, et Washington peut simplement contrôler ses politiques et ses approches. Il a indiqué que les Etats-Unis étaient prêts à faire face à ces mouvements et que la Corée du Nord avait toujours l’opportunité de revenir à la table des discussions. Pour rappel, il a prévu que le régime de Kim Jong-un pourrait tirer des missiles ou mener un test nucléaire pendant la tournée asiatique de Biden.Toujours d’après Sullivan, Pyongyang a son propre rythme pour ses bravades, et pour lui, la personne qui occupe la Maison blanche n’a peu d’importance. Il a ajouté que le pays communiste pourrait faire preuve d’une attitude plus sérieuse en se montrant prêt à participer aux discussions, ce qui n’était encore pas le cas.A la suite du sommet avec le chef de l’Etat sud-coréen Yoon Suk-yeol, le président américain a déclaré que sa rencontre avec le dirigeant nord-coréen dépendait de sa sincérité.