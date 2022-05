Photo : YONHAP News

Le début de semaine commence très chaudement au pays du Matin clair. La barre des 30°C a été dépassée sur une grande partie du territoire. En effet, 30°C ont été recensés à Séoul, 31°C à Andong, 32°C à Daejeon ou encore 33°C à Daegu, entre autres.Les villes côtières ont été un peu plus fraîches, notamment Busan (25°C) et l’île méridionale de Jeju (24°C).Par ailleurs, le soleil était au rendez-vous. La quasi-totalité du pays a été ensoleillée. Seuls la pointe sud-ouest et Jeju ont été nuageuses.